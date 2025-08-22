Arranca la sexta fecha del Torneo Clausura

En la jornada de hoy se levantará el telón de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. Desde las 15:30 horas, Barracas Central recibirá a Defensa y Justicia. En el turno de las 20 horas, Tigre será local ante Independiente Rivadavia. Cabe recordar que Gimnasia jugará mañana por la noche ante San Martín en San Juan, mientras que Estudiantes se medirá ante Aldosvi el día lunes.

El plato fuerte de la fecha será el gran clásico rosarino con la presencia de Ángel Di María. El Canalla y la Lepra se verán las caras mañana desde las 17:30 horas.

Los partidos “liberados” que se podrán ver sin la necesidad del pack fútbol serán dos: el de Tigre ante la Lepra mendocina y el de Godoy Cruz frente a Vélez del día lunes.

FECHA 6

HOY

15.30 Barracas Central - Defensa y Justicia (Zona A)

20.00 Tigre - Indepte. Rivadavia (Zona A)

MAÑANA

14.30 San Lorenzo - Instituto (Zona B)

17.30 Rosario Central - Newell’s (Interzonal)

20.00 San Martín (SJ) - Gimnasia (Zona B)

20.00 Atlético Tucumán - Talleres (Zona B)

Domingo 24 de agosto

14.15 Unión - Huracán (Zona A)

16.00 Argentinos Juniors - Racing (Zona A)

18.30 Boca - Banfield (Zona A)

20.30 Independiente - Platense (Zona B)

Lunes 25 de agosto

15.00 Deportivo Riestra - Sarmiento (Zona B)

17.00 Godoy Cruz - Vélez (Zona B)

19.00 Belgrano - Central Córdoba (Zona A)

19.15 Estudiantes - Aldosivi (Zona A)

21.15 Lanús - River (Zona B)