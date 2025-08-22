Estudiantes se metió en cuartos y ya sueña con Flamengo

Estudiantes de La Plata está entre los ocho mejores del continente. Tras el triunfo en Asunción con el penal de Santiago Ascacíbar, el empate sin goles en UNO fue suficiente para sellar la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores. No hubo brillo ni fue un partido de alto vuelo, pero el equipo de Eduardo Domínguez controló la serie, evitó sobresaltos y cumplió con el objetivo.

El Barba lo resumió en conferencia: “Lo podríamos haber hecho mejor, pero estamos muy contentos con la clasificación. La Copa es pareja y se gana en los detalles”. Una lectura sincera de un encuentro que dejó más alivio que espectáculo, aunque con la tranquilidad de haber dado el paso necesario.

Ahora la parada será mucho más dura. En septiembre, el Pincha chocará contra Flamengo, uno de los gigantes de Brasil y serio candidato al título. El Mengao eliminó a Inter de Porto Alegre con un global de 3-0 (1-0 en la ida y 2-0 en la vuelta) y asoma como el gran desafío en la llave. Será un duelo con historia: de las cuatro series previas, Estudiantes sólo festejó en 1994, con aquel recordado 2-0 en La Plata.

Mientras tanto, el plantel ya cambia el chip para volver al torneo local. Hoy retoma los entrenamientos en City Bell y el lunes, a las 19.15, recibirá a Aldosivi por la sexta fecha del Clausura de la Liga Profesional, donde marcha segundo en la Zona A con 9 puntos.

La otra noticia de la jornada fue el parte médico oficial de Eric Meza. El lateral sufrió una lesión muscular grado 2 en el bíceps femoral derecho y estará al margen al menos hasta septiembre. En su lugar seguirá Román Gómez, que viene de cumplir con creces e incluso se dio el gusto de marcar ante Banfield.

El Pincha ya hizo lo que debía frente a Cerro y ahora se prepara para lo que viene: sostener su buen presente en el torneo local y empezar a palpitar una serie que lo medirá contra uno de los colosos del continente. Flamengo espera y Estudiantes, fiel a su estilo copero, va por otro golpe.