Pripioca Mío buscará cortarle el vuelo a Le Bird en la inicial

Por GALOPÓN

En un día inusual, este viernes, habrá nuevamente acción en el teatro del turf del Barrio Hipódromo. A partir de las 13.30, levantará el telón del circo hípico local para ofrecer una interesante función de doce actos, estando anunciada la última carrera para las 19.

Sin cotejo de nivel jerárquico, la cita más interesante es el Premio “Burg Violeta” (1.000 mts.) a disputarse en el primer turno de la tarde. El mismo está abierto para todo caballo de 4 años ganador de dos carreras, con un peso de 57 kilos y han comprometido su presencia siete ejemplares dispuestos a medir fuerzas por una recompensa de $3.340.000. La presencia de Pripioca Mio –en los papeles- se “roba” todo el protagonismo fundamentalmente por su cartilla. Entrenada por “Mago Beto” Piana tiene sobrados títulos para lograr el tercer impacto de una rica campaña que incluye un triunfo clásico logrado en la recta palermitana en los albores de su recorrido competitivo. Viene de escoltar a Vivante, del que quedó a un cuerpo. En la misma línea ubicamos a Le Bird, con un breve -pero a la vez- interesante desarrollo pistero ya que cuenta con dos triunfos y otros tantos segundos y terceros puestos, alcanzados todos en los “máximos”. Un cambio de tutela –ahora lo entrena la familia Arreguy- hace que esta tarde corra oficialmente en la pista donde ya entrena. Y como tercero en discordia, ubicamos a Full Stormy, a pesar de la reiteración de esfuerzo, pues el lunes pasado en Palermo escoltó a su compañero de techo Seccato.

Hagan juego, señores, que esta tarde hay función en el teatro del turf.

Candidatos para hoy

1ra.) 7 – 1 – 4

2da.) 1 – 5 – 6

3ra.) 6 – 5 – 4

4ta.) 5 – 3 – 4

5ta.) (1 – 1 A) – 2 - 9

6ta.) (1 – 1 A) – 2 - 3

7ma.) 12 – 4 – 6

8va.) 2 – 9 – 4

9na.) 6 – 10 - 3

10a.) 14 – 7 – 11 - 1

11a.) 1 – 12 – 11

12a.) 8 – 14 – 11 – 4