Juntan donaciones para el club de fútbol infantil La Plata V

Con el propósito de organizar los festejos del Día del Niño la comunidad deportiva del club La Plata V recibirá hasta hoy al mediodía diferentes donaciones para repartir entre los nenes de La Favela y los Monoblocks mañana a partir de las 17 en el predio que está en 17 entre 529 y 530.

Aquellas personas que estén en condiciones de poder colaborar deberán contactarse al 221 614 2551.

La intención es poder hacer entrega de útiles escolares, golosinas y juguetes a los nenes del barrio cuyas familias no cuentan con los recursos para poder comprar un juguete.

Denuncian otro grave episodio en Lisfi

Tras conocerse el fallo en contra del club 12 de Septiembre por la agresión a un árbitro en el partido que estaban jugando la categoría 2013 de ese club contra AFI 19, se conoció que el pasado fin de semana, en el contexto del encuentro entre la 2016 de Gimnasia contra Defensa y Justicia, el árbitro fue amenazado de muerte y se decidió suspender la jornada, pero ante el llamado del presidente de la Liga se reanudaron los partidos.

¿Riña de Gallos y carrera de Galgos en Arturo Seguí?

Otra de las instituciones deportivas de la región que se encuentra en estado de alerta es el viejo y popular club de fútbol infantil Arturo Seguí, que en la actualidad lleva el nombre de ADAS (Asociación Deportiva Arturo Seguí) ubicada en diagonal 145 y 415.

Allí, según relataron los vecinos del lugar, no son pocos los que le apuntan a Juan Ramón Carbone de cercar un predio y pintrarlo de azul y blanco para organizar riñas de gallo y carreras de perros.

Cabe recordar que los propios vecinos habían señalado a la misma persona de trozar y vender como leña los restos de un histórico álamo que fue talado a un costado de una biblioteca popular en la misma localidad.