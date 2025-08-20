Estudiantes empató con Cerro Porteño y avanzó a cuartos de final de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras empatar 0 a 0 frente a Cerro Porteño de Paraguay en el Estadio UNO. Gracias al triunfo 1 a 0 conseguido la semana pasada en Asunción, con un gol agónico de penal convertido por Santiago Ascacíbar, el Pincha hizo valer la ventaja y se metió entre los ocho mejores equipos del continente.

El encuentro, disputado en una noche ventosa y fresca, tuvo momentos de ida y vuelta, remates de media distancia y buenas intervenciones de ambos arqueros, pero ninguno logró romper el cero. A pesar de los intentos, el marcador no se modificó y el empate favoreció al conjunto dirigido por Eduardo Domínguez.

Ahora, Estudiantes aguarda por su próximo rival, que saldrá del cruce entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre. El equipo carioca llega con ventaja tras ganar 1 a 0 en el partido de ida jugado en Río de Janeiro, y esta noche definirá la serie en tierras gaúchas.

Con esta clasificación, Estudiantes se suma a Vélez y Racing como representantes argentinos ya instalados en cuartos de final. River Plate definirá mañana su llave, buscando sumarse a la lista de equipos nacionales que siguen en carrera por el máximo torneo continental.