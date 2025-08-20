Mastantuono debutó en el triunfo del Real Madrid

Real Madrid le ganó por 1-0 al Osasuna en el Santiago Bernabéu con gol de Kylian Mbappé desde el punto de penal, en lo que fue el estreno de otra temporada de La Liga. Franco Mastantuono integró el banco de suplentes pero finalmente tuvo su ansiado debut, con el aplauso de la gente. El argentino estuvo 23 minutos en cancha, se entendió con sus compañeros, tuvo una buena visión de juego, quites y velocidad. Se animó a hacer de las suyas: tiró un caño, aunque sin éxito, amagó y tiró paredes, pero sin presición. El equipo mejoró considerablemente desde su ingreso.

Dybala descartó jugar en Boca en el corto plazo

El rumor que tantas veces surgió gracias al deseo de Leandro Paredes de “llevarlo”, hoy sufrió un revés a la ilusión de los bosteros en boca del propio jugador. Si bien la Joya no le cerró las puertas a ponerse la camiseta del Xeneize en el futuro, si descartó que sea en el corto plazo.

“Tengo contrato acá, así que por ahora sigo comiendo asado acá en Roma”, confesó con una sonrisa el delantero de 31 años en una entrevista en Olga, ante la consulta de si estaba en sus planes cumplir el sueño de compartir nuevamente equipo con el 5 de la Selección Argentina.

Dybala renovó su contrato con La Loba -a principio de año- hasta junio de 2026, fecha en la que comenzará el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, con lo cual la posibilidad de Boca deberá esperar al menos un tiempo más.