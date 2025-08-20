Sabiyano y la jocketa Schneider, una dupla exitosa en esta pista

Por GALOPÓN

En una tarde de “perros” para la actividad al aire libre, abrió sus puertas el Teatro del Turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 12 cotejos. En el tradicional Clásico “General José de San Martín” (G III-1.600 mts.) Sabiyano extendió su buen momento logrando un triunfo contundente al derrotar por ocho cuerpos a Yak Sport, que por la cabeza dejó tercero a Indy Pro, mientras que los creídos El Patio y El Cobra Kai “enterraban” en el barro los boletos de la cátedra. Como “quien no quiere la cosa” encimó la carrera en las postrimerías del codo y al pisar el derecho dominó de lleno y escapó rumbo al disco que lo cruzó por el referido margen de ventaja sobre Yak Sport, mientras que tercero, cerquita, culminaba Indy Pro. El ganador, no dejó dudas en su desplazamiento, contando con una acertada conducción de la jocketa santafesina Eugenia Schneider. Nuestro recomendado, corrió de menor a mayor, para apurar entre codos y a poco de pisar la recta pasó de largo a Yak Sport para prolongar su dominio hasta el disco, confirmando que en la milla será muy difícil de vencer.

El buen descendiente de Fortify logró otro importante éxito –el quinto en 12 salidas- que lo consolida en el trono de la media distancia local y ya mira de reojo para el “Joaquín V.González” ( G II-1.600 mts.).

Cotejo reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ocupó el octavo turno de la programación con ocho participantes en pista –no corrió Storm Sound- y el cierre de las apuestas mostró el amplio favoritismo de El Patio, que prometía un sport de $2.05, superando lo reunido por El Cobra Kai ($3.10).

Abierto los partidores, se movió más rápido El Patio que Yak Sport, pero al formalizarse la carrera éste tomó el comando del lote, seguido por el favorito y escalonándose luego El Cobra Kai, Notable Island y Monsieur Delon. Descontados los primeros 400 metros, Yak Sport escapó adelante, con tres cuerpos de luz sobre El Patio, quedando luego El Cobra Kai, Notable Island y Monsieur Delon.

De esa forma culminaron el recorrido de la recta de enfrente y al zambullirse en el codo de la calle 41, El Patio se le fue al humo a Yak Sport, quedando tercero El Cobra Kai por delante de Sabiyano que por afuera venía tocando pito.

Así, completaron el recorrido de la curva con lucha en la delantera entre Yak Sport y el favorito y abierto buscando terciar Sabiyano; ya en la recta el puntero Sport nada pudo hacer ante el avance de Sabiyano que literalmente lo pasó como poste y siguió viaje hasta el disco mientras que el favorito El Patio se “hundía” en el barro.

El ganador vino en 24s.46/100; en 47s.71/100 y en 1m.13s,55/100 hasta completar el registro de 1m.40s.48/100 para los 1.600 metros de pista fangosa.