El Mellizo Guillermo ya metió a Vélez entre los ocho mejores de América

A cinco meses de haber asumido en el cargo de entrenador, Guillermo Barros Schelotto, en compañía con su hermano Gustavo, le cambió el paradigma a Vélez, que hasta el 18 de marzo de este año estaba último en la tabla y sus objetivos pasaban por no descender y quedarse en Primera.

Los hermanos de La Plata lograron revertir el mal clima que hasta el propio Pacha Cardozo, exdefensor campeón del mundo con Vélez, había generado tras el anuncio de la contratación pro partido de la dirigencia y ahora lograron meter al equipo de Liniers entre los ocho mejores de América.

Ayer, en el contexto de la revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores, Vélez le ganó 2 a 0 a Fortaleza con los tantos de Carrizo y de Galván, y le alcanzó solamente con un tiempo para sentenciar el destino de la llave y lograr la clasificación.

Cabe recordar que el equipo de los Mellizos ya había ganado el grupo H de la Copa, cuando pocos apostaban el recambio que le daría el extécnico de Boca al conjunto de Liniers.

Con un gol tempranero y otro que llegó antes de los 30 minutos del primer tiempo, el Fortín terminó sellando la llave ante los brasileños, que de este modo regresarán a su país eliminados.

Con este resultado, el equipo de Guillermo se medirá el mes que viene contra Racing, que anoche en Avellaneda le ganó a 3 a 1 a Peñarol y logró revertir la llave que arrancó perdiendo en Uruguay.

Además, en otro de los partidos de esta misma instancia del certamen continental, San Pablo de Brasil eliminó a Atlético Nacional de Colombia, al derrotarlo por penales 4 a 3 luego de empatar en tiempo regular.

Hoy, además de Estudiantes (ver aparte), también se enfrentarán por los octavos de final de la Libertadores, Internacional de Porto Alegre y Flamengo de Brasil, que en el partido de ida se impuso por 1 a 0.

Huracán afuera de la Sudamericana

En el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana, Huracán perdió contra el Once Caldas de Colombia por 3 a 1 en Parque Patricios y se quedó afuera del certamen continental.

Hoy, por la misma Copa, se enfrentarán Independiente y Universidad de Chile a las 21.30 y para el entrenador Vaccari será clave una victoria, ya que en el choque de ida ganaron los chilenos por 1 a 0.