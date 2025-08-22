Rugby: Los Pumas listos para la revancha
Tras la derrota en el estreno, la Selección se medirá nuevamente con Nueva Zelanda por la segunda fecha del Rugby Championship.
Felipe Contepomi confirmó la formación de Los Pumas para el segundo compromiso del Rugby Championship, que se disputará este sábado frente a Nueva Zelanda en el estadio José Amalfitani. El entrenador realizará apenas dos modificaciones respecto al debut: ingresan Mateo Carreras y Juan Martín González en lugar de Rodrigo Isgró y Marcos Kremer. El encuentro comenzará a las 18:10 y será transmitido por Disney+.
Será la segunda vez que Argentina reciba a los All Blacks en el país dentro del marco del torneo, lo que le otorga al partido un condimento especial. En la otra cita de la jornada, Sudáfrica enfrentará a Australia desde las 12:10 del mediodía.
La formación titular de Los Pumas será la siguiente: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán) y Pedro Delgado en la primera línea; Franco Molina y Pedro Rubiolo como segunda línea; Juan Martín González, Pablo Matera (vicecapitán) y Joaquín Oviedo en la tercera. Gonzalo García estará como medio scrum y Tomás Albornoz será apertura. En los backs: Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía (vicecapitán) como fullback.
Contepomi apuesta a la continuidad de la base que jugó en el debut y confía en la energía de Carreras y González para intentar frenar el poderío neozelandés en Buenos Aires.