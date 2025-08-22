Rugby: Los Pumas listos para la revancha

Felipe Contepomi confirmó la formación de Los Pumas para el segundo compromiso del Rugby Championship, que se disputará este sábado frente a Nueva Zelanda en el estadio José Amalfitani. El entrenador realizará apenas dos modificaciones respecto al debut: ingresan Mateo Carreras y Juan Martín González en lugar de Rodrigo Isgró y Marcos Kremer. El encuentro comenzará a las 18:10 y será transmitido por Disney+.

Será la segunda vez que Argentina reciba a los All Blacks en el país dentro del marco del torneo, lo que le otorga al partido un condimento especial. En la otra cita de la jornada, Sudáfrica enfrentará a Australia desde las 12:10 del mediodía.

La formación titular de Los Pumas será la siguiente: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán) y Pedro Delgado en la primera línea; Franco Molina y Pedro Rubiolo como segunda línea; Juan Martín González, Pablo Matera (vicecapitán) y Joaquín Oviedo en la tercera. Gonzalo García estará como medio scrum y Tomás Albornoz será apertura. En los backs: Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía (vicecapitán) como fullback.

Contepomi apuesta a la continuidad de la base que jugó en el debut y confía en la energía de Carreras y González para intentar frenar el poderío neozelandés en Buenos Aires.