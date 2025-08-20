Russo planea más cambios en Boca

Con la victoria ante Independiente Rivadavia, Boca cortó su peor racha histórica sin ganar y en la jornada del martes retomó los entrenamientos con ánimos renovados. A pesar del balance positivo que dejó la goleada en Mendoza, Miguel Ángel Russo haría algunos retoques en el 11 para recibir a Banfield. La zaga central y el sector izquierdo del mediocampo podrían sufrir modificaciones.

Si bien tuvo una sólida actuación ante la Lepra, Lautaro Di Lollo podría perder su lugar entre los titulares y hay dos nombres que se postulan como posibles reemplazantes: Nicolás Figal y Ayrton Costa. Ambos ya recuperados de sus desgarros, estarían listos para volver a sumar minutos, si el técnico así lo dispone. El que sí se mantendría entre los 11 es Marco Pellegrino, quien viene exhibiendo un gran rendimiento en el último tiempo.

Otra posibilidad es que Costa reaparezca, pero no como zaguero, sino como lateral izquierdo. El futbolista de 25 años ha sabido desempeñarse como número 3 a lo largo de su carrera, por lo que podría entrar en lugar de Lautaro Blanco.

Uno de los que no aprovechó su chance en el último partido fue Carlos Palacios. A pesar de algunas buenas intervenciones, no tuvo un gran nivel en Mendoza y otra vez quedó en deuda. Si a eso se le suma que Alan Velasco, la otra alternativa para el puesto, cortó su sequía con un gol y un festejo conmovedor, la titularidad del chileno corre serio peligro.

Otro de los interrogantes podría ser Edinson Cavani. El uruguayo volvió a fallar un gol increíble y su actualidad futbolística es muy preocupante. Además, desde su regreso al equipo, el nivel de Miguel Merentiel bajó considerablemente y la dupla entre ambos no está dando los frutos que se esperaba.