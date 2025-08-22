Horas decisivas para Independiente y U. de Chile: ¿los dos afuera?

Después de los gravísimos incidentes que recorren el mundo, el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana quedó formalmente “cancelado” por la Conmebol y ambos equipos, expuestos a fuertísimas sanciones.

Aunque todavía queda un largo camino de investigación, primeras versiones indican que los dos clubes podrían ser descalificados del torneo, además de una posible expulsión del plano internacional por todo el 2026. De esa manera, Alianza Lima (el equipo que enfrentaría al vencedor) avanzaría de manera directa a las semifinales del certamen.

A la hora de la cancelación, con el 1-1 en el Libertadores de América, la serie estaba 2-1 en favor de la U al haberse quedado con la ida por 1-0 en Santiago. Al parecer, poco importará. Como antecedente cercano, con incidentes de gravedad similar y dos fallecidos, este mismo año se dio lugar a la cancelación del juego entre Colo-Colo y Fortaleza por la Libertadores.

En ese momento se castigó con dureza al Cacique al darle por perdido el partido. Sin embargo, la situación en este caso es diferente porque, si bien los incidentes comenzaron del bando chileno, la brutal respuesta de los locales también los expuso.