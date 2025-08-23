Tenis: se sorteó el cuadro del US Open

A la par de la etapa de clasificación que se desarrolla en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, quedó definido el cuadro principal del US Open, último Grand Slam de la temporada, que dará inicio este domingo en Nueva York. La Argentina tendrá siete representantes en el cuadro de singles: Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry y Mariano Navone en la rama masculina, mientras que Solana Sierra será la única exponente nacional en el sector femenino. El sorteo entregó un condimento especial: dos de ellos se enfrentarán en primera ronda.

Francisco Cerúndolo, número uno argentino y 19º preclasificado, quedó ubicado en la parte superior de la llave. Su estreno será ante el italiano Matteo Arnaldi (62º). De superar el debut, instancia que alcanzó en 2024, aguardará por Pedro Martínez o un jugador surgido de la qualy. Por su parte, Comesaña cayó en una de las zonas más duras del cuadro, junto a Novak Djokovic y Cameron Norrie. El marplatense debutará frente al estadounidense Alex Michelsen (30º), joven de 20 años que ya suma tres títulos Challenger y promete ser un rival exigente.

Sebastián Báez, aún sin rival confirmado, se medirá con un Qualifier o un Lucky Loser. Si avanza, podría toparse en segunda ronda con Taylor Fritz, cuarto preclasificado y finalista en la última edición, donde perdió con Jannik Sinner.

El cruce argentino estará protagonizado por Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli. Amigos desde las categorías juveniles, jugarán su 12º enfrentamiento profesional. El historial favorece al platense por 6-5, tras su triunfo reciente en el ATP 500 de Hamburgo.

En tanto, Mariano Navone se medirá con el local Marcos Girón, a quien justamente venció días atrás en Winston-Salem.

En la rama femenina, Solana Sierra volverá a Flushing Meadows en un gran momento: llega tras alcanzar los octavos de final en Wimbledon, donde ingresó como Lucky Loser, y consolidarse en el Top 70 del ranking WTA.