Un golazo solidario para el fútbol femenino

Esta mañana, el Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, junto a la empresa Telekino, realizó una importante donación de pelotas y materiales de entrenamiento al equipo de fútbol femenino del Club Everton de La Plata.

El acto se desarrolló en la sede del Instituto y contó con la presencia de su presidente, Gonzalo Atanasof, el gerente de Telekino, Ricardo Saggese, y el presidente del Club Everton, Marcelo Mazzacane, quien asistió junto a jugadoras de la institución.

La donación incluyó una veintena de pelotas y elementos clave para los entrenamientos como tortuguitas, vallas de salto y escaleras de coordinación.

"Sabemos de la importancia de esta donación para los equipos de fútbol femenino, por el crecimiento que vienen teniendo con la actividad y las expectativas a futuro. Con Telekino venimos haciendo este tipo de donaciones porque valoramos el rol deportivo y educativo que cumplen los clubes de barrio”, afirmó Atanasof.

Marcelo Mazzacane, en tanto, agradeció el acompañamiento institucional: “este año comenzamos con las divisiones juveniles que juegan en la Liga Amateur Platense, con fútbol infantil en tres ligas, y hace dos años que estamos participando en torneos de AFA. Este tipo de herramientas nos permite mejorar los entrenamientos, ser más competitivos y trabajar de forma más ordenada entre todas las categorías”.

Leonor, jugadora del club, también expresó su gratitud: “entrenamos tres veces por semana y con estos nuevos elementos vamos a poder mejorar la calidad de los entrenamientos y sumar ejercicios técnicos y tácticos”.

Cabe destacar que esta iniciativa forma parte del convenio vigente entre el Instituto de Lotería y Casinos y Telekino, cuyo objetivo es acompañar y fortalecer el trabajo que realizan clubes, instituciones y organizaciones sociales de la provincia.

El Club Everton fue fundado en 1905 y este año celebra su 120° aniversario. En ese marco, Mazzacane aprovechó la ocasión para invitar a toda la comunidad platense a los festejos que se realizarán el próximo 27 de septiembre.