Básquet: Argentina confirmó la lista para defender el título

El entrenador Pablo Prigioni confirmó la lista de 12 jugadores que representarán a la Selección Argentina de básquet en la AmeriCup 2025, que comenzará el 22 de agosto en Managua, Nicaragua. La convocatoria marca un giro hacia la renovación: con un promedio de edad de 24 años, varios jugadores afrontarán allí su primera experiencia oficial con la camiseta nacional.

La preparación incluyó cinco semanas de entrenamientos y ocho amistosos en Madrid frente a rivales como España, Italia y Panamá, que sirvieron para definir la nómina final. Quedaron afuera Tomás Chapero, Lucas Giovannetti, Tyler Kropp, Bautista Lugarini y Lee Aaliya.

En la lista definitiva aparecen tres jugadores con pasado en la máxima cita continental: José Vildoza, Nicolás Brussino y Juan Pablo Vaulet, parte del plantel campeón en Recife 2022. En aquella edición brilló también Gabriel Deck, ausente ahora por una operación de cadera que lo marginó de esta edición, tras haber sido el máximo anotador de la final con 30 puntos.

Las ausencias de Nicolás Laprovíttola (Barcelona) y Facundo Campazzo (Real Madrid) refuerzan la idea de recambio generacional, apostando a nuevas variantes de cara al futuro y a las próximas ventanas FIBA rumbo a la Copa del Mundo 2027.

La AmeriCup será, entonces, el escenario donde esta camada buscará consolidarse, combinar juventud con experiencia y mantener a la Argentina entre los protagonistas del básquet continental.