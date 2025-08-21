Creevy habló tras su retiro sobre los “valores” del rugby

Agustín Creevy, histórico capitán de Los Pumas y jugador con más test matches en la historia del seleccionado argentino, volvió a quedar en el centro de la escena tras una entrevista con el canal Clank! en la que abordó distintos temas vinculados al rugby, los valores que históricamente se le atribuyen a este deporte y algunos de los episodios más polémicos que marcaron a la disciplina en los últimos años.

Uno de los pasajes más resonantes de la charla se dio cuando el hooker, que el último fin de semana disputó su despedida en San Luis, su club de origen, se refirió a la noción de los “valores del rugby”, un concepto que suele repetirse en el ambiente como bandera diferencial frente a otras disciplinas: “Yo detesto decir ‘los valores del rugby’. Te hacen parar en una superioridad que no va. Principios también tiene el fútbol, el vóley y vos en tu casa”, expresó sin rodeos. Y agregó: “¿Sabés cuántos clubes pobres hay jugando al rugby y cuánta gente salió de la calle por jugar? Pasa con todo, no es solamente el rugby. Hay gente hija de pu... dentro del rugby como afuera, como en el fútbol, como en cualquier lado”.

Creevy también se refirió a uno de los hechos más dolorosos que mancharon la imagen del rugby en Argentina: el asesinato de Fernando Báez Sosa. Con firmeza, declaró: “Fue una locura. Eran tipos que decían jugar al rugby, que se agarraban de los valores, pero el valor del rugby es el mismo que el de todos los deportes. No es que somos unos extraterrestres que estamos en otro lado”.

En otro tramo de la entrevista, recordó lo ocurrido en 2020 tras la muerte de Diego Armando Maradona, cuando Los Pumas fueron duramente cuestionados por el tibio homenaje que realizaron antes del partido frente a los All Blacks: “No jugué en ese partido, no estaba. Fue evitable, sí. A nivel institución se debería haber hecho algo, a nivel equipo también. Fue un golpe muy grande”.

Creevy, con 110 test matches y la marca de ser el argentino con más presencias en Mundiales, volvió así a dejar en claro su postura frontal sobre los temas que rodean al rugby y al deporte argentino.