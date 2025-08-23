Rojo habló claro y Estudiantes ya piensa en lo que viene

Estudiantes de La Plata vive días intensos después de sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El empate 0-0 frente a Cerro Porteño en UNO, sumado al triunfo en Paraguay, lo depositó entre los ocho mejores del continente y ya sabe que en septiembre lo espera Flamengo, uno de los gigantes del fútbol sudamericano. La ida será el jueves 18 en el Maracaná, mientras que la revancha se jugará el 25 en el estadio albirrojo, ambos a las 21.30.

Pero antes de soñar con el cruce copero, el equipo de Eduardo Domínguez deberá volver a poner la cabeza en el torneo local. Este lunes, desde las 19.15, recibirá a Aldosivi en UNO por la fecha 6 del Clausura, con la obligación de recuperarse tras la derrota ante Banfield y de seguir sumando en la Zona A, donde se ubica como escolta con nueve puntos. El DT perfila un equipo con varios cambios, consciente de que el desgaste físico y mental de la Copa exige rotación.

En medio de este presente copero, quien apareció públicamente fue Marcos Rojo, surgido en las inferiores albirrojas y símbolo del club. En diálogo con ESPN, el defensor reconoció que estuvo muy cerca de regresar a Estudiantes antes de firmar en Boca: “Esta vez la verdad la intención mía era volver, intentar volver y jugar en Estudiantes. Hubo charlas con Agustín Alayes, con Verón, pero al final ellos no se decidieron, no tomaron la iniciativa para mi vuelta”.

El ex Manchester United también se refirió a la reacción de los hinchas cuando se concretó su llegada al Xeneize: “La gente estaba un poco molesta por la decisión de ir a Boca, pero no fue tan fácil como se piensa. Entiendo a la gente, porque en su momento dije que solamente iba a jugar en Estudiantes, pero fueron circunstancias de la vida y del fútbol”.

Además, reconoció que había opiniones divididas sobre su posible retorno: “Veía que estaba 50 y 50. La cosa estaba tensa, pero yo estaba dispuesto a volver e intentar revertir esa última imagen”.

Así, mientras el Pincha se prepara para recibir a Aldosivi y seguir con la ilusión de la Copa, las declaraciones de Rojo volvieron a encender el debate entre los hinchas. La pasión sigue intacta y septiembre promete ser un mes cargado de emociones: el torneo local para seguir en la pelea y, sobre todo, el choque con Flamengo, uno de los duelos más esperados del año.