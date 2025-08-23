Pripioca Mío guapeó en el final para volver de nuevo al triunfo

Por GALOPÓN

En una tarde desapacible de viernes abrió sus puertas el Teatro del Turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 12 cotejos. En el Premio “Burg Violeta” (1.000 mts.) el triunfo fue para nuestro candidato Pripioca Mío que no dejó dudas en su desplazamiento ya que vino de menos a más, para dominar en la recta y arriba frenar por ventaja mínima la punzante carga del conducido por Walter Aguirre. Tercero, a cuatro cuerpos, Full Stormy completó el podio. De esta forma, para el descendiente de Lucky Island debieron pasar 19 carreras y 16 meses para que volviera a cruzar el disco triunfal.

Con la puesta a punto del entrenador Ángel “Mago Beto” Piana, mostró su mejor perfil que lo catapulta a un futuro inmediato por demás auspicioso en los cotejos de velocidad.

Carrera reservada para caballos de 4 años, ganador de dos carreras, ocupó el turno inicial de la programación con seis participantes en pista, ya que Seccato quedó al margen del compromiso y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Pripioca Mío, que prometía un sport de $2.40 superando lo reunido por Le Bird ($2.65) y por Full Stormy ($3.70). Trasladado el pleito a la pista, nuestro candidato Pripioca Mío se alzó con una apretada victoria, la tercera de su extensa trayectoria.

Abierto los partidores, y aprovechando el sorteo pegado a los palos, Le Bird intentó levantar vuelo desde el vamos, primererando a Primer Amor, a Artezano y a Grand Star, de tal manera que formalizada la carrera el puntero corría con un cuerpo de ventaja sobre Artezano, quedando luego Primer Amor y Grand Star, por delante de Pripioca Mío. De esa manera completaron el recorrido del opuesto y al ingresar al codo de la calle 41, Artezano se le fue al humo a Le Bird, separándose ambos dos cuerpos de Primer Amor, mientras que por afuera avanzaba Pripioca Mío.

En la mitad de la elipse, aceleró el favorito y le dio alcance a los dos ejemplares de adelante, juntándose los tres en franca lucha por la vanguardia, viniendo a continuación Primer Amor. Así, completaron la curva y al pisar el derecho se mantenía la lucha por la delantera; pero enseguida dominó por afuera Pripioca Mío y a tiempo escapó rumbo al disco, ya que en el final frenó por ventaja mínima la picante carga del número 2, mientras que Full Stormy se quedaba con la tercera chapa del marcador.

El ganador vino en 25s.14/100 y en 49s.45/100 hasta completar el registro de 1m.02s..05/100 para los 1.000 metros de pista pesada.