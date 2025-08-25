Derrota y escándalo entre la Selección Argentina de básquet y República Dominicana

El desenlace del partido entre Argentina y República Dominicana en la AmeriCup de básquet en Nicaragua dejó una imagen que opacó el desarrollo deportivo: tras el pitazo final, los jugadores de ambos equipos protagonizaron una serie de empujones, forcejeos y golpes en la cancha, reflejando la tensión acumulada durante un duelo que se definió por la mínima diferencia en tiempo suplementario. La Albiceleste cayó por 84-83 en su segunda presentación del grupo C, en un encuentro que se mantuvo parejo de principio a fin y que terminó de la peor manera.

El partido, que se disputó tras la victoria inicial de Argentina sobre los locales por 94-70, mostró desde el comienzo una intensidad notable en ambos aros. El equipo ingresó al último cuarto con una ventaja de 54-52. El cierre del tiempo regular estuvo cargado de tensión: José Vildoza acertó un triple fundamental, pero no logró lanzar en los segundos finales, lo que llevó el partido al tiempo suplementario.

En los cinco minutos adicionales, la paridad se mantuvo. República Dominicana logró adelantarse por un punto y, en la última posesión, Vildoza intentó un triple que impactó en el soporte y salió, mientras que el lanzamiento final de Juani Marcos no encontró el aro. Así, los centroamericanos se quedaron con la victoria por la mínima.

El cierre del encuentro estuvo marcado por los incidentes entre los jugadores, que intercambiaron empujones y manotazos en el centro de la cancha, en un ambiente caldeado tras un partido de alto voltaje. Según informó Uno contra Uno, Gonzalo Bressan se retiró con sangre en su rostro y uno de los más activos en la pelea resultó el citado Jones. Se espera un comunicado de la FIBA en las próximas horas sobre los incidentes.

La Selección argentina tendrá revancha veloz: hoy disputará su tercer partido del grupo C frente a Colombia desde las 18.40.