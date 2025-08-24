Polémica por el candidato de los cheques voladores

En las últimas horas, un grupo de socios que en su momento habían conformado espacios para presentar alternativas de gestión que luego no llegaron a bien puerto en otras elecciones, se expresó en redes sociales impulsando la candidatura a presidente del exdirigente Mauro Coronato para la renovación de autoridades del mes de noviembre.

La maniobra llamó la atención, debido a que la salida de Coronato de la gestión de Gabriel Pellegrino no fue la mejor, ya que quedó envuelto en la polémica por utilizar una casa de cambio de divisas que sería de su propiedad para cambiar los cheques que llegaban al club y en varias ocasiones fue señalado por otros dirigentes de la misma gestión por cobrar una comisión por la operación.

El pago de una comisión no resultaría ilegítimo, pero tratándose de dinero de la institución, la vara ética y moral lo puso en boca de otro reconocido expresidente que a su vez es el principal prestamista de La Plata y que terminó muy peleado con Coronatto.

A todo esto, Edgardo Medina (Toto Pueblo) y el propio Mariano Cowen (actual presidente del club) están decididos a presentarse a competir en noviembre, a diferencia de otros socios como Jorge Chaparro, titular de una reconocida inmobiliaria de La Plata, que está pasando por un delicado momento económico.