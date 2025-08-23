San Martín (SJ) venció a Gimnasia en un duelo clave por la permanencia





En un cruce fundamental por la lucha en la parte baja de la tabla, San Martín de San Juan logró un triunfo vital ante Gimnasia por 1-0, en el estadio Hilario Sánchez. El equipo dirigido por Leandro Romagnoli se impuso con gol de penal de Marco Iacobellis a los 8 minutos del segundo tiempo, y consiguió así su segunda victoria en el Torneo Clausura.



Era un partido determinante para ambos conjuntos, que pelean por no descender. Gimnasia llegaba en mejor forma, con dos victorias en sus últimos tres partidos y una identidad clara propuesta por su DT, Orfila. San Martín, en cambio, llegaba golpeado: último en las dos tablas, con la urgencia de sumar para no hundirse aún más.



Impulsado por esa necesidad, el Verdinegro salió a imponer condiciones desde el inicio. Dominó la posesión, pero no supo traducirla en situaciones claras de gol. El plan fue insistente: centros al área para Maestro Puch, que se encontró siempre solo contra los centrales del Lobo, Suso y Giampaoli, quienes resolvieron sin problemas cada envío aéreo.

Gimnasia, más práctico, se acomodó rápidamente al desarrollo del juego y apostó al contragolpe. La más clara de la primera mitad fue un taco de Torres, tras centro de Panaro, que se fue apenas por encima del travesaño.



El segundo tiempo cambió la dinámica. El partido se volvió más abierto, de ida y vuelta. Y en ese ritmo frenético llegó la acción clave: a los 5 minutos, una mano de Suso dentro del área pasó inadvertida para Espinoza, pero el VAR, comandado por Lobo Medina, lo llamó a revisar la jugada. El árbitro corrigió su decisión y cobró penal, aunque omitió lo que debió ser la segunda amarilla para el defensor de Gimnasia.



Marco Iacobellis se hizo cargo de la ejecución y no falló: disparó al medio y puso el 1-0 para el Santo. A partir de ahí, San Martín se replegó, defendió con intensidad y logró sostener una victoria imprescindible para sus aspiraciones.



Con este resultado, San Martín sale del último lugar en la tabla anual, se ubica entre los ocho mejores de la Zona B y queda a solo un punto de Aldosivi en la tabla de promedios. En una batalla que será larga y exigente, el equipo sanjuanino dio un paso fundamental para seguir soñando con la permanencia.









