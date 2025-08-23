Argentinos de gol: Enzo y Lo Celso brillaron en Europa en un viernes cargado de fútbol

El fútbol internacional volvió a tener color celeste y blanco en un fin de semana repleto de acción. En Inglaterra, Enzo Fernández fue protagonista en la Premier League: el mediocampista argentino del Chelsea convirtió su primer gol de la temporada en la goleada 5-1 de los Blues frente al West Ham. A los 33 minutos, el ex-River coronó una gran jugada del joven William Estevao y empujó la pelota al fondo de la red para poner el tercero de su equipo, que venía de igualar en la primera jornada. Con este triunfo, los dirigidos por Enzo Maresca se subieron momentáneamente a lo más alto de la tabla.

En España, Giovani Lo Celso también dejó su huella. El volante del Betis abrió el marcador en la victoria 1-0 sobre Alavés en el Benito Villamarín. Tras aprovechar un rebote del arquero rival, el rosarino infló la red y dedicó su gol a Isco Alarcón, su compañero, que sufrió una fractura en la pretemporada y estará varios meses afuera: “Ánimo Isco. ¡Estamos contigo!”, decía la camiseta que mostró en su festejo.

El repaso internacional también tiene capítulos destacados en otros rincones de Europa. En Alemania, el Bayern Múnich arrasó con un 6-0 demoledor frente al Heidenheim, demostrando que sigue siendo el gran candidato a quedarse con la Bundesliga. Y en Francia, el PSG de Luis Enrique sacó adelante un partido difícil y se impuso por la mínima frente al Nantes, con Ousmane Dembelé otra vez como figura.

Entre goles argentinos y actuaciones resonantes, el fin de semana dejó en claro que los representantes de la Scaloneta siguen brillando en las principales ligas del mundo. Con Enzo y Lo Celso encendidos, y con los gigantes europeos imponiendo su jerarquía, la temporada recién empieza pero promete emociones fuertes.