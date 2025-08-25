Etcheverry se quedó con el duelo de argentinos en el US Open

El US Open tuvo presencia argentina en la jornada de domingo, en el single masculino: Tomás Etcheverry derrotó con contundencia a Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone enfrentaba al local Marcos Giron, a quien había derrotado la semana anterior en otro certamen. El torneo, que se disputa en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Flushing Meadows, Nueva York, tiene a Jannik Sinner y a Aryna Sabalenka como los campeones defensores.

En el duelo de argentinos en el US Open, Tomás Etcheverry fue mucho más que Camilo Ugo Carabelli y se impuso 6-3, 6-2 y 6-0 en una hora y 46 minutos de juego para instalarse en la segunda ronda del último Grand Slam del año.

No tuvo equivalencias el choque de compatriotas, porque Etcheverry quebró en la primera oportunidad que dispuso y, a partir de ahí, manejó siempre el resultado hasta el cierre del parcial, más allá de una breve recuperación de su rival. En el segundo set, la paridad duró hasta el 2-2. En ese juego, el platense consiguió otro quiebre que terminó marcando el principio del fin, ya que Ugo Carabelli tenía evidentes problemas de movilidad, todavía no del todo recuperado de una tendinitis en la pierna derecha.

Desde entonces, Etcheverry ganó todos los games que siguieron hasta quedarse con el boleto para la segunda ronda, donde se medirá con el checo Jiri Lehecka, vencedor del croata Borna Coric. Por otro lado, por segunda temporada consecutiva Mariano Navone (74°) se presentaba en el US Open. El tenista nacido en 9 de Julio se medía ante el local Marcos Giron (55°), al cual venció esta semana en el debut de Wiston-Salem en sets corridos. En tanto, hoy será el momento del estreno de otros tres argentinos. A partir de la 12, Sebastián Báez se medirá ante el sudafricano Lloyd Harris. En el segundo turno, cerca de las 13:30, el clasificado Federico Gómez jugará ante el británico Jack Draper, mientras que un rato más tarde jugará Francisco Comesaña ante el estadounidense Alex Michelsen. Para el martes se esperan los estrenos de Solana Sierra, ante la rumana Sorana Cirstea, y de Francisco Cerúndolo, ante el italiano Matteo Arnaldi.