En un trabajo táctico, Domínguez ensayó variantes en Estudiantes

Estudiantes volverá a jugar mañana lunes a las 19.15 contra Aldosivi en la continuidad del grupo A del Torneo Clausura, y para ello el cuerpo técnico ordenó un trabajo táctico en el Country de City Bell.

Allí, Domínguez paró una formación que tuvo un mediocampo con Amondaraín y Sosa como doble cinco, junto a Medina, Castro, Farías y Alario.

Además, en la defensa arrancaron Román Gómez, Núñez, González Pirez y Benedetti, pero este último no podrá jugar por estar suspendido.

Tanto Arzamendia como Ascacíbar y Carrillo pidieron jugar, pero tuvieron que entrenar de forma diferenciada en el gimnasio por acusar molestias musculares, al igual que Eric Meza. El equipo volverá a entrenarse hoy en City Bell y por la noche los jugadores quedarán concentrados a la espera de lo que será un nuevo partido de local.

La delegación de Aldosivi, en tanto, llegará este domingo a La Plata y se quedará hospedada en un hotel céntrico para mañana dirigirse al estadio de Uno después de las 17.