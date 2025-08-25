El Pincha quiere pescar la cima ante Aldosivi en UNO

Estudiantes tiene la chance de dar un paso clave en el Clausura. Este lunes, desde las 19.15 en UNO, el equipo de Eduardo Domínguez enfrentará a Aldosivi con la misión de quedarse con los tres puntos y recuperar la cima de la Zona A, luego de los empates de Barracas y Huracán.

El Pincha llega a este compromiso con la confianza que le dejó la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras eliminar a Cerro Porteño en un global 1-0. Sin embargo, el desgaste físico de la semana y la cercanía de los compromisos obligan al entrenador a mover piezas. Aún así, Domínguez pondrá lo mejor que tiene a disposición, con la idea de no descuidar el campeonato local.

El probable 11 inicial sería con: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré.

Entre las novedades, el DT podría sumar minutos a Gabriel Neves, quien vuelve tras 48 días de inactividad por una lesión en el tendón conjunto de los isquiotibiales. El uruguayo ocuparía un lugar en el banco de suplentes y asoma como alternativa.

El Pincha no podrá contar con tres nombres importantes: Leonardo Suárez, afectado por una sinovitis en la rodilla izquierda; Eric Meza, que sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho; y Fabricio Pérez, con un traumatismo en el pie que le generó una lesión ligamentaria.

Con la ilusión de seguir prendido en la pelea local y mantener la buena racha copera, Estudiantes saldrá a la cancha con un objetivo claro: volver a la cima de la Zona A y alimentar el sueño doble que vive la ciudad.