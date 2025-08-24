Boca volvió a sonreír en La Bombonera: venció 2-0 a Banfield con goles de Merentiel y Cavani



Boca Juniors continúa con su recuperación futbolística. Tras cortar una extensa racha sin victorias en la fecha pasada frente a Independiente Rivadavia, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo volvió a sumar de a tres este domingo al imponerse 2-0 ante Banfield en La Bombonera, en el marco de la Zona A del Torneo Clausura.



El Xeneize fue ampliamente superior al Taladro durante los 90 minutos. Con un juego más fluido y una postura ofensiva clara, Boca dominó el encuentro y se quedó con un triunfo vital gracias a los goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani.



Este resultado no solo reafirma la levantada futbolística del equipo, sino que le permite afianzarse en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2025. Con este triunfo, Boca trepa al cuarto lugar de su zona y empieza a recuperar la confianza en el tramo final del torneo.





