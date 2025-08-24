Voley: Las Lobas se quedaron con el clásico

En una nueva edición del clásico platense de vóley femenino, Gimnasia y Esgrima La Plata volvió a imponerse sobre Estudiantes, reafirmando su supremacía en este duelo histórico. Esta vez fue por la tercera fecha del Torneo Metropolitano de Vóley, en un partido que se disputó en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires. Las Lobas, que comenzaron en desventaja y con el marcador 0-2 en sets, protagonizaron una espectacular remontada y terminaron ganando en el tie-break por 3-2.

El encuentro tuvo un inicio favorable para las Pinchas, que mostraron solidez en defensa y potencia en ataque, lo que les permitió llevarse los dos primeros parciales con autoridad, por 25-19 y 25-20. Gimnasia no encontraba respuestas, sufría la presión de Estudiantes y parecía encaminarse hacia una derrota clara. Sin embargo, el equipo tripero reaccionó con carácter y jerarquía.

Con ajustes tácticos y una notable mejora en el bloqueo, las Lobas dominaron el tercer set, que cerraron 25-17. Esa victoria parcial encendió la confianza del conjunto albiazul, que desplegó su mejor versión en el cuarto capítulo: con ataques precisos y una gran defensa, arrasaron 25-14 y llevaron el clásico a la definición en el quinto.

El tie-break fue tan vibrante como parejo. Cada punto se disputó con máxima intensidad, pero Gimnasia supo sostener la concentración en los momentos clave. Con aportes determinantes de Keila Llanos, Rosa Reinoso y Berenice Almeyda, las Lobas sellaron el triunfo con un ajustado 15-13, desatando la celebración de su gente.

Con esta victoria, el historial del clásico platense se estira a un abrumador 55-10 en favor de Gimnasia, que además alcanzó los 8 puntos en la tabla, ubicándose a tan solo uno del líder, Boca Juniors. Estudiantes, que se quedó en 5 unidades, tendrá un desafío mayúsculo el próximo viernes a las 21, cuando reciba al puntero.

Por su parte, las Mens Sana afrontarán otro derby local en la cuarta fecha: visitarán a Banco Provincia, en un choque que promete mantener la intensidad y la rivalidad que caracteriza al vóley platense.