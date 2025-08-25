De la mano del “Pipa” Lescano, Argentinos vapuleó a Racing

Argentinos Juniors vapuleó a Racing con un contundente 4-1 en La Paternal, por la sexta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025. El Bicho había comenzado perdiendo por el tanto de Tomás Conechny, quien ingresó por la lesión de Santiago Solari, pero lo empató rápido por intermedio de Alan Lescano. En el complemento, el local se destapó con los gritos de Hernán López Muñoz, Matías Giménez Rojas y Nicolás Oroz.

A esta altura, pareciera que hay dos Racing que conviven bajo el ala de Gustavo Costas. Uno copero. Ganador y con chapa. Uno que pasa por arriba a los brasileños, gana finales y es capaz de hacer gestas como la de Peñarol de hace unos días. Y otro, en el ámbito local, que es digno de estudio. Que se achica, muestra grietas y comete errores impropios de su jerarquía.

El primer tiempo fue mucho más lógico. Aún sin ser bien jugado, una Academia con mayoría de titulares jugaba un partido trabado y disputado. Iban 26 minutos de pocas emociones hasta que el equipo temporalmente de Berscé (Costas está suspendido por cuatro fechas) se puso en ventaja. Pelotazo largo, dudas del Ruso Rodríguez y aparición cruzada de Conechny.

Pero duró poco. Apenas dos minutos. De los 26 a los 28. Racing había hecho lo más complicado, ponerse en ventaja, y la entregó demasiado fácil. Por culpa de su arquero. Arias, otra vez, cometió un error grosero. Alan Lescano aprovechó la situación y arrancó la remontada. En este sentido hay que recordar que el Lobo es dueño del 50% del pase del bolivarense, ya que transfirió la mitad el mismo en la suma de 1.916.000 millones de dólares en el año 2023.

Prácticamente con triple enganche (Oroz, Lescano y López Muñoz), Nico Diez le comió el medio a Racing. En todos los goles de Argentinos hubo fallas muy notorias en la salida o en el posicionamiento defensivo académico.

El problema que hoy tiene el equipo de Costas es que para su fase de cuartos de final en Libertadores con Vélez todavía le faltan tres semanas y en el Clausura parece no encontrar motivación alguna. Y el riesgo es grande. O sale campeón o en 2026 las Copas las puede mirar por televisión.