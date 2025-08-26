Turf: Che Banquero, con fundamentos, le pide la revancha a Look Portal

Martes de acción en el Teatro del Turf del barrio Hipódromo con un programa de 13 carreras, entre las 13 y las 19. En el Clásico “Jockey Club de Córdoba” (2.200 mts.), va a participar un nutrido lote –once- de fondistas que conforman un lote homogéneo, pero hay dos ejemplares que se destacan del resto: Look Portal y Che Banquero que a menos de un mes se vuelven a ver las caras, con aroma a revancha. A fines del julio, en emocionante final, el porteño en apretada definición derrotó a Treasure Island y a Che Banquero, por el pescuezo y media cabeza, respectivamente. Ese día, dio la impresión que el defensor de las sedas “El Barrial” se quedó corto en la atropellada y es por eso que hoy se espera un enfrentamiento para alquilar balcones. Pero cuidado, que también participará un reconocido fondista de los kilates de Sofware que en la carrera referida arribó en cuarto lugar y hoy buscará terciar en la disputa por la victoria. En el mismo camino está Best Portal que tratará de mejorar su última perfomance contra los nombrados.

Compromiso reservado para todo caballo de 4 años y más edad, a peso por edad, ocupa el cuarto turno de programación, con un premio de $5.645.000 de recompensa para el ganador. Destacamos, como dijimos, a Look Portal y Che Banquero, pero no deberán descuidarse de Sofware, que puede servirse en bandeja de una temprana lucha entre los dos nombrados. En esa línea también está Best Portal. Lo cierto es que todos los referidos, seguramente, volverán a verse las caras en el Gran Premio “Dardo Rocha” (G I-2.400 mts.)

Se viene un carrerón…Hagan juego, señores!!!