Estudiantes volvió a sonreír: triunfo ante Aldosivi y liderazgo en la Zona A

Luego de una semana soñada en la que consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata extendió su buen momento en el torneo local y venció 1-0 a Aldosivi en el estadio UNO, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025.



El gol de Leandro González Pirez le permitió al equipo dirigido por Eduardo Domínguez recuperar la cima de la Zona A y volver a sumar de a tres, un objetivo clave no solo para pelear en lo más alto del campeonato, sino también para acumular puntos de cara a la clasificación a las Copas Internacionales.



Para el “León”, el triunfo significó reafirmar su ambición en todas las competencias, mientras que para el “Tiburón” fue otro golpe duro. El conjunto marplatense todavía no conoce la victoria en el Clausura y se hunde en la tabla: ocupa la última colocación del grupo y permanece en zona de descenso.



La derrota, además, se combinó con resultados que complican aún más su panorama: Talleres igualó con Aldosivi en la Tabla Anual, lo que hoy los llevaría a un desempate por la permanencia, y San Martín de San Juan ganó, acercándose en la pelea por no descender.



En contraposición, Estudiantes disfruta de un presente ideal. Entre la clasificación internacional y el liderazgo en el torneo local, el equipo de Domínguez atraviesa un momento de ensueño que ilusiona a toda La Plata.









