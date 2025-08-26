Lanús empató ante River con un gol agónico de Castillo

River no logró sostener la ventaja y empató 1-1 frente a Lanús en el Estadio Néstor Díaz Pérez, en el cierre de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. El equipo que conduce Marcelo Gallardo lo ganaba gracias al gol de Gonzalo Montiel, pero un tanto agónico de Rodrigo Castillo para el conjunto local sentenció la igualdad definitiva.

El encuentro tuvo a ambos equipos alternando el dominio en la mitad de la cancha, aunque el Millonario impuso condiciones en los primeros pasajes del duelo. En la segunda etapa, el partido se tornó más friccionado y el elenco dirigido por Mauricio Pellegrino contó con chances a través de envíos al área y ataques por las bandas.

La formación de River Plate presentó variantes respecto del partido anterior frente a Libertad, con la inclusión de jugadores como Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo y Lautaro Rivero. La estrategia de Gallardo respondió a la cercanía del compromiso de octavos de final por Copa Argentina ante Unión, por lo que preservó a futbolistas de mayor desgaste

Sonríen los Mellizos: Vélez derrotó a Godoy Cruz

Vélez empezó el segundo semestre con aires renovados y terminará el mes de agosto con otro semblante, en los puestos de arriba en la Zona B tras dos victorias consecutivas, ante Independiente el sábado pasado y ahora frente a Godoy Cruz en Mendoza por 2 a 0 con goles de Mendoza en contra y Maher Carrizo de tiro libre. Además, se aleja cada vez en la zona caliente en la tabla anual y le saca siete puntos de diferencia a Talleres. En el horizonte tiene la final de la Supercopa Argentina con Central Córdoba de Santiago y la llave de cuartos de final de la Libertadores ante Racing. El Tomba, en tanto, sufrió su quinta derrota seguida, la cuarta desde que asumió Walter Ribonetto.