Estudiantes líder y en paz

El presente de Estudiantes de La Plata es para ilusionarse. Luego de dejar en el camino a Cerro Porteño y meterse en los cuartos de final de la Copa Libertadores, el Pincha venció a Aldosivi por la mínima con gol de Leandro González Pirez y se subió a la cima de la Zona A del Torneo Clausura con 12 puntos. Una victoria clave que lo deja bien posicionado en el certamen local y que refuerza la confianza de cara a un semestre que promete emociones fuertes.

El triunfo frente al Tiburón no fue un trámite sencillo: Estudiantes generó muchas situaciones para ampliar la ventaja, pero entre los palos y la gran actuación del arquero Carranza, el marcador terminó ajustado. De todas formas, los tres puntos le permiten al equipo de Eduardo Domínguez acomodarse en la tabla y cerrar una semana redonda tras la clasificación copera.

Ahora, el calendario no da respiro. El plantel retomará los entrenamientos en City Bell con la mira puesta en el duelo del próximo sábado ante Central Córdoba, en Santiago del Estero. Será una nueva prueba en condición de visitante, donde Domínguez podría apelar a alguna rotación teniendo en cuenta el desgaste acumulado.

Mientras tanto, el rival que lo espera en la Libertadores mete miedo. Flamengo goleó 8-0 a Vitória en el Brasileirão, mostró un nivel superlativo y ratificó por qué es uno de los grandes candidatos a quedarse con la Copa. Con figuras de talla internacional como De Arrascaeta, Pedro y Nicolás De la Cruz, el Mengao asusta a cualquiera y será el gran desafío del León en septiembre.

En paralelo, el mercado también juega su partido. En las últimas horas se instaló con fuerza la posibilidad de que Santiago Ascacíbar, capitán y emblema del equipo, pueda emigrar en diciembre. El Ruso cambió de representación y no se descarta un regreso a Europa. Desde la dirigencia ya analizan variantes y suenan nombres, como el del uruguayo Ignacio Sosa de Peñarol, aunque por ahora no pasó de un interés inicial.

Así, Estudiantes disfruta de su gran presente, pero con los ojos puestos en lo que viene: sostener la punta en el Clausura, ilusionarse con la Libertadores y resolver la incertidumbre del mercado. El Pincha sueña en grande y, como siempre, con la garra como bandera.