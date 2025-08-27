Arranca la venta de entradas para ver a la Selección Argentina

La Selección Argentina volverá a jugar frente a su gente este 4 de septiembre, cuando reciba a Venezuela por las Eliminatorias. La Scaloneta actuará en el Estadio Monumental, y tendrá su toque especial porque posiblemente se verá el último partido por los puntos de Lionel Messi en el país. El equipo dirigido por Lionel Scaloni domina la tabla de posiciones con 35 puntos producto de 11 victorias, dos empates y tres caídas y, además de haberse clasificado a la próxima Copa del Mundo para intentar defender el título que ganó en Qatar 2022, se aseguró el primer puesto porque sus escoltas son Ecuador y Brasil con 25 unidades cada uno. En la prelista de convocados que anunció días atrás la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para los dos partidos por las eliminatorias sudamericanas -el otro será vs. Ecuador como visitante-, hay 31 nombres. Sobresalen Lionel Messi, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

En ese sentido, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó cómo será la venta de tickets. La Venta General será a partir de hoy, desde las 17, mientras que la Venta exclusiva American inició este martes 26/08 desde las 17.

Precios de las entradas para Argentina vs. Venezuela

• Popular - $90.000

• Popular MENOR - $29.000

• Sívori y Centenario ALTA - $158.000

• Sívori y Centenario MEDIA - $320.000

• San Martin y Belgrano ALTA - $260.000

• San Martín y Belgrano BAJA - $450.000

• San Martín Y Belgrano MEDIA - $480.000