Del sueño europeo a la frustración absoluta: se cayó el pase de Mammini

Lo que parecía una gran oportunidad para relanzar su carrera en Europa, terminó siendo una frustración enorme para Ivo Mammini. Tal como adelantó diario Hoy, el delantero deberá regresar a Gimnasia luego de que se cayera su transferencia al AIK Solna. El joven de 22 años no logró superar la revisión médica en el club con sede en Estocolmo y, tras una interconsulta en España con Ramón Cougat, uno de los mejores médicos del mundo que trató a Lionel Messi, se confirmó el peor diagnóstico. El jugador albiazul sufrió una nueva rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, la misma que había recuperado hace poco tiempo.

Según pudo averiguar este medio, el atacante platense desde hace semanas juntaba líquido en la zona producto de un golpe que recibió en un entrenamiento en Estancia Chica. En ese momento , el cuerpo médico de Gimnasia le realizó estudios que no detectaron la rotura del ligamento , aunque tampoco le permitió estar a disposición del entrenador de Alejandro Orfila.

Cabe recordar que Mammini tiene contrato con el elenco platense hasta fin de año. Una vez de regreso en el país, el delantero se pondrá en contacto con la comisión directiva encabezada por Mariano Cowen para definir los pasos a seguir. Aún no está claro con qué profesionales se va a operar ni tampoco donde hará la rehabilitación pertinente. El regreso del futbolista es una mala noticia para la dirigencia, que ya daba por asegurado con el dinero por el resarcimiento para ponerse al día con las deudas.

Gimnasia volvió al trabajo tras la derrota en San Juan

Luego de la dura derrota en San Juan, el plantel tripero volvió a los entrenamientos para comenzar a planificar lo que será el duelo del próximo lunes contra Atlético Tucumán. Alejandro Orfila podría tener buenas noticias para el armado del equipo.

Cabe recordar que la semana pasada Matías Melluso y Jan Hurtadoya se entrenaron con normalidad. Ahora trabajarán en la puesta a punto física y futbolística, pensando en estar convocados frente al “Decano”. Por su parte, Norberto Briasco será probado en la semana pero todo parece indicar que dirá presente el próximo lunes en 60 y 118.