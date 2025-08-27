Buenas y malas para los argentinos en el US Open

Francisco Comesaña salvó la jornada de los argentinos en el US Open al lograr su pase a la segunda ronda del Grand Slam estadounidense con triunfo un tanto sorpresivo ante el local Alex Michelsen (32º) por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-4. El marplatense de 24 años irá en la próxima ronda contra el británico Cameron Norrie (35º).

Los que no pudieron emular al “Tiburón” este lunes fueron Federico Gómez y Sebastián Báez. Gómez (203º), quien venía de triunfar en la qualy, le dio pelea al top 5 Jack Draper (5º) pero el británico se terminó imponiendo por 6-4, 7-5, 6-7 (7) y 6-2; mientras que Báez (39º) profundizó su pésimo año con un nuevo debut y despedida, esta vez ante el sudafricano Lloyd Harris (353º) por 6-3, 7-5 y 6-4.

Este martes estará haciendo su presentación el crédito nacional, Francisco Cerúndolo (19º), desde las 12 contra el italiano Matteo Arnaldi (64º). De lograr el triunfo, el porteño se sumará en la segunda ronda al mencionado Comesaña y al platense Tomás Etcheverry (59º), quien venció a su compatriota Camilo Ugo Carabelli (43º) el domingo y enfrentará al checo Jiri Lehecka (21º) este miércoles.

Por el cuadro femenino, no antes de las 17 de este martes, también estará debutando la marplatense de 21 años Solana Sierra (74º) contra la rumana Sorana Cirstea (41º).

Juega el platense Echeverri

En uno de los partidos de la segunda ronda del Grand Slam de Estados Unidos, este mediodía el platense hincha de Gimnasia, Tomás Echeverry se medirá contra el checo Jirí Lehecka en el partido más importante para el deporte platense.

Echeverry venía de ganar en su presentación y tendrá la chance de seguir avanzando y soñar con meterse entre los mejores de este último Grand Slam del 2025.