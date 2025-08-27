Turf: Mis Locuras, de un viaje, volteó a Elenika y se llevó el “Diego White”

Por Galopón

En una tarde casi primaveral, linda para la actividad al aire libre, abrió sus puertas el Teatro del Turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 13 cotejos. En el tradicional Clásico “Diego White” (G III-1.700 mts.) Mis Locuras sorprendió a la gran candidata Elenika logrando un triunfo contundente al derrotarla por cuatro cuerpos, en tanto que tres largos después finalizaba La Banda, completando así el podio. Nuestra recomendada no dejó dudas en su desplazamiento, ya que tomó el comando del lote ni bien se abrieron los partidos y de un viaje se vino hasta la sentencia, sin permitirle una mínima posibilidad a Elenika, dando de esta forma un golpe en el tablero del proceso selectivo de las potrancas de la última generación en pista. La ganadora, logró un incuestionable triunfo ya que mandó desde el pique al disco, contando con una acertada conducción del jockey de la casa, Miguelito Sosa. De esta manera, la pupila del “Mago Beto” Piana logró el tercer triunfo de su campaña y queda muy bien posicionada para el próximo Gran Premio “Selección de Potrancas” (G I- 2.000 mts.).

Cotejo reservado para potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2022, ocupó el séptimo turno de la programación con las ocho participantes en pista y el cierre de las apuestas mostró el amplio favoritismo de Elenika, que prometía un sport de $1.45, superando lo reunido por La Banda ($3.95) y por Counting Stars ($5.85). En tanto, Mis Locuras prometía el exagerado dividendo de $11.00.

Abierto los partidores, se movió muy rápido Mis Locuras primereando a Nevada Top, La Graviere, Elenika y Counting Stars, de tal manera que al formalizarse la carrera la puntera corría con tres cuerpos de ventaja sobre La Graviere, juntándose en el tercer lugar Elenika, Nevada Top y La Banda. Así pasaron por la señal del kilómetro con Mis Locuras dos cuerpos y medio por delante de La Graviere, quedando luego Nevada Top y la gran favorita.

De esa forma culminaron el recorrido de la recta de enfrente y al zambullirse en el codo de la calle 41, Mis Locuras mantenía un cuerpo de luz sobre La Graviere, en tanto Elenika pasaba al tercer lugar.

Así, completaron el recorrido de la curva con Mis Locuras en la delantera, mientras La Graviere cedía en su accionar y avanzaba Elenika; ya en la recta Mis Locuras continuó con su ritmo demoledor haciendo estériles los esfuerzos de Elenika por alcanzarla, mientras que viniendo de atrás La Banda se quedaba con la tercera chapa del marcador.

La ganadora vino en 24s.76/100; en 48s.13/100; en 1m.12s.02/100 y en 1m.38s.18/100 hasta completar el registro de 1m.44s.43/100 para los 1.700 metros de pista normal.