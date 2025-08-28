A casi tres años de su muerte, presentan recurso por el caso de Lolo Regueiro

Claudia Regueiro, esposa del Lolo Regueiro, presentó un recurso de queja como particular damnificado en la causa en la que se investiga la muerte de su marido, ya que se opone al sobreseimiento del extitular de la Aprevide, Eduardo Aparicio, quien fue beneficiado por el juez Oyarbide cuando presentó una apelación en la causa en la que quedó imputado.

“Quiero tener una nueva audiencia para presentar más pruebas y que todos los que su momento fueron imputados vayan a juicio oral”, explicó la hincha de Gimnasia, que el próximo seis de octubre cumplirá tres años sin su pareja.

Cabe recordar que por la muerte del hincha del Lobo fueron imputados por estrago doloso a Gabriel Pellegrino, Eduardo Aparicio, Juan Manuel Gorbarán y Sebastián Perea.