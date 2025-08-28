Toto Pueblo: “Coronato es un chupasangre”

Uno de los socios de Gimnasia que en las últimas horas presentó un proyecto de modelo de club para ser una opción en la renovación de autoridades del mes de noviembre salió al grupo de dos agrupaciones que aprovecharon la derrota del equipo el último sábado para promover la candidatura de Mauro Coronato como potencial candidato a presidente.

Se trata del Plan Integral y del sector Gimnasia Positivo, que responde al expresidente procesado en la muerte del Lolo Regueiro, Gabriel Pellegrino.

“Ya le dije a Coronato que es un chupasangre. Es de ese tipo de gente que está esperando que el pierda para aparecer y entrar en escena”, comentó Toto Pueblo en el noticiero Somos Deporte de Somos La Plata.

Si bien quedan tres meses para las elecciones, hasta el momento los únicos dos sectores que se mostraron seriamente interesados en competir son el oficialismo con Mariano Cowen buscando la reelección y el sector de Toto Pueblo (Edgardo Medina) que ya compitió en las elecciones pasadas.