Mammini: “De lo malo siempre sale algo bueno”

"Siempre es un buen momento para pedir y agradecer. De lo malo siempre sale algo bueno, hay que saber buscarlo”, sentenció Ivo Mammini en su cuenta de Instagram con la Basílica de la Sagrada Família de fondo. Gimnasia autorizó al delantero para quedarse en Barcelona y someterse a una nueva operación de rodilla tras confirmarse la rotura de ligamentos. El joven de 22 años, cuyo pase al AIK Solna se frustró por dicha lesión, será intervenido por el prestigioso cirujano español Ramón Cugat, reconocido por haber tratado a Lionel Messi.

De no mediar imprevistos, Mammini será operado mañana para luego continuar con la rehabilitación en Argentina. Cabe recordar que el vínculo del atacante con Gimnasia termina a fin de año, por lo que está la chance de que el club le ofrezca la renovación del contrato hasta finales del 2026.

Hurtado pide pista

Tal como adelantó este medio, Jan Hurtado continúa trabajando a la par del plantel principal luego de dejar atrás el desgarro grado tres sufrido durante la pretemporada. Mientras aguarda por la recuperación de Briasco, el técnico Alejandro Orfila sabe que podrá contar con el tanque venezolano para recibir a Atlético Tucumán.

Además del regreso de Hurtado, Orfila también recuperó a Matías Melluso, quien también había sufrido una lesión grado tres en el amistoso de pretemporada ante Argentinos Juniors.

Dóvalo, la ley ante el “Decano”

Pablo Dóvalo será el juez del partido entre Gimnasia y Atlético Tucumán, en un cruce clave por la permanencia. El árbitro arrastra un polémico antecedente con el Lobo: el clásico platense de 2024 en el cual anuló un gol de Mammini en una jugada de offside que el VAR no aclaró con precisión.

Dóvalo volverá a dirigir al albiazul este lunes frente al Decano, en el Estadio del Bosque, desde las 17. El balance del juez con el Mens Sana no es favorable. Hasta el momento, arbitró en siete partidos, con un registro de una victoria, tres empates y tres derrotas. El único triunfo fue en 2022 por 3 a 1 frente a Independiente.