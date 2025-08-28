River, con Armani como héroe, venció a Unión por penales y avanzó a cuartos de la Copa Argentina

En una noche complicada en Mendoza, River logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina al vencer por penales a Unión de Santa Fe. Tras un empate sin goles en los 90 minutos disputados en el estadio Malvinas Argentinas, el equipo de Marcelo Gallardo se impuso 4-3 desde los doce pasos, con una figura indiscutida: Franco Armani.



El Pulpo se hizo gigante en la tanda y tapó dos remates clave que le dieron el pase al Millonario a la siguiente instancia. En un partido trabado, con pocas luces y escasas situaciones claras, River no encontró su mejor versión, pero supo sostener el cero y definir desde los penales con su arquero como estandarte.



La gran actuación de Armani volvió a ponerlo en el centro de la escena. Frío, seguro y decisivo, se encargó de sellar el boleto a la próxima fase, donde River se medirá con Racing en la antesala de las semifinales.



El Millonario tuvo una floja actuación en los 90 minutos, pero terminó celebrando gracias a su arquero, que una vez más respondió en los momentos decisivos. La ilusión sigue intacta en la Copa Argentina, y ahora el próximo escollo será la Academia.







