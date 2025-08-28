Estudiantes viaja a Santiago con la mira en seguir arriba

Estudiantes de La Plata atraviesa días de preparación con la cabeza puesta en su próximo compromiso: el sábado desde las 17.00 enfrentará a Central Córdoba en Santiago del Estero por la fecha 7 del Torneo Clausura. El equipo de Eduardo Domínguez llega con la confianza renovada tras la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores y la reciente victoria frente a Aldosivi, que lo dejó en lo más alto de la Zona A con 12 puntos.

El plantel trabajó en City Bell con sesiones físicas y tácticas, buscando ajustar detalles de funcionamiento y pensando también en la rotación. El desgaste acumulado entre Libertadores y campeonato local obliga al entrenador a evaluar variantes, aunque la base de titulares volvería a decir presente en el Madre de Ciudades.

En paralelo, el mercado de pases del Pincha llegó a su fin sin movimientos concretos. La novela de Tiago Palacios fue el gran tema de las últimas semanas: sonaron Olympiakos, Trabzonspor y CSKA Moscú, e incluso este último club estuvo cerca de cerrarlo por ocho millones de dólares más la ficha de Adolfo Gaich. Sin embargo, las diferencias en los plazos de pago hicieron caer la negociación. Tampoco prosperaron los sondeos desde Portugal y Grecia, por lo que el volante ofensivo seguirá en La Plata al menos hasta diciembre.

Con un plantel consolidado y la tranquilidad de no haber perdido a ninguna de sus figuras, Estudiantes afrontará lo que queda del semestre con dos objetivos claros: sostener la cima en el Clausura y animarse al desafío mayor en la Libertadores frente a Flamengo.