Copa Argentina: River y Unión se enfrentan por un lugar en cuartos

En busca de un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina, River y Unión jugarán en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El partido arrancará a las 21:15, se podrá ver a través de TyC Sports y en caso de igualdad en los 90 minutos, se definirá por tiros desde el punto penal. El que salga ganador de los dos se cruzará con Racing.

La única duda que tiene Marcelo Gallardo para armar la alineación titular es la de Paulo Díaz, quien será exigido para determinar si está en condiciones de ir desde el arranque tras la molestia en el tobillo que lo obligó a salir con Libertad. Si el chileno no logra dejar atrás el dolor, Lautaro Rivero, de gran actuación el fin de semana, estará como segundo marcador central al lado de Lucas Martínez Quarta.

Por su parte, el Tatengue llegó a los octavos de final luego de vencer 3-1 a Colegiales y superar a Rosario Central, uno de los candidatos, en los penales. Madelón, exentrenador de Gimnasia, sueña con dar el golpe ante el River de Gallardo.