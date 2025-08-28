Básquet: Reconquista se hace fuerte

Por la 4ta fecha del Torneo Clausura de la máxima categoría del básquet platense, Reconquista se hizo fuerte en su cancha y logró un triunfo necesario: venció a Gonnet por 98-73. El equipo de calle 40 llegaba con tres derrotas consecutivas y la presión de sumar, pero esta vez mostró solidez colectiva, intensidad en defensa y efectividad en ataque para quedarse con su primera victoria en el certamen y recuperar confianza de cara a lo que viene.