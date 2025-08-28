Tenis: Etcheverry se despidió del US Open

Después de ocho meses difíciles, en los que su intento de dar un salto en el circuito bajo la guía de Horacio De la Peña no dio los resultados esperados, Tomás Martín Etcheverry decidió dar un giro y volver a trabajar junto a Waly Grinóvero, el entrenador que lo había impulsado en 2023 y 2024. Sin embargo, el retroceso en su nivel fue tan notorio que el camino de recuperación parece necesitar paciencia. El platense, hoy 59° del ranking tras haber alcanzado el puesto 27° en febrero, volvió a mostrar altibajos en el US Open y quedó eliminado en la segunda ronda frente al checo Jiri Lehecka, 20° preclasificado, por 3-6, 6-0, 6-2 y 6-4 en dos horas y 34 minutos.

En el court número 5 del Billie Jean King Tennis Center, Etcheverry arrancó de gran manera. Con inteligencia y calma, quebró dos veces el servicio del europeo y se adueñó del primer set por 6-3. Sin necesidad de arriesgar en exceso, eligió los momentos justos para atacar y provocó la ansiedad de su rival, que sumó 13 errores no forzados. Pero la solidez inicial se diluyó pronto.

Lehecka ajustó su plan de juego, aprovechó la merma en el saque de Etcheverry y tomó el control. El checo, campeón en Brisbane y finalista en Queen’s este año, impuso su jerarquía con agresividad, forzando al argentino a jugar incómodo y quebrándole en los pasajes clave. Con un tenis cada vez más firme, se llevó el segundo set con un contundente 6-0 y luego amplió diferencias con un 6-2, apoyado en un 73% de primeros saques contra apenas 34% del argentino en ese tramo.

Etcheverry intentó reaccionar en el cuarto set, pero no encontró la consistencia para sostener su servicio ni el temple para revertir la presión. Lehecka, sin dar respiro, selló el partido 6-4 y avanzó a la tercera ronda.

La derrota cerró una temporada de Grand Slams para el olvido: Tommy cayó en segunda ronda en Australia y en Nueva York, y se despidió en primera en Roland Garros y Wimbledon, después de haber tenido mejores resultados en 2023. Con autocrítica, el tenista platense dejó en claro que no bajará los brazos: “Hay mucho que trabajar. Tengo que encontrar un camino y meterle”, afirmó tras el encuentro.