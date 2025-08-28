Sin Winston en la pista, crecen las acciones de Sono Perfetto

Por Galopón

Jueves de acción en el Teatro del Turf del barrio Hipódromo con un programa de 13 carreras, entre las 13 y las 19. En el tradicional Clásico “José Pedro Ramírez” (G III- 1.700 mts.), van a tomar parte siete ejemplares que conforman un lote homogéneo, pero hay un participante que se destaca del resto: Sono Perfetto que ha corrido poco pero muy bien, ya que tras salir de perdedor en la segunda vez que pisaba esta pista, “saltó” al Clásico “Isidoro Aramburu” (G III-1.600 mts.) perdiendo por nada contra Winston, que ha vuelta de hoja repitió en la “Polla de Potrillos” (G II-1.600 mts.), lo cual destaca la perfomance del pupilo de “Pintita” Labanca, que lo convierte en esta oportunidad en primera opción.

Compromiso reservado para potrillos nacidos desde el 1º de julio de 2022, con un peso uniforme de 56 kilos, ocupa el séptimo turno de programación, con un premio de $ 6.915.000 de recompensa para el ganador. Destacamos, como dijimos, la chance primaria de Sono Perfetto, pero no deberá descuidarse de First To Run, que tras salir de perdedor sobre 1.200 metros subió al kilómetro y medio de recorrido, ganando con más facilidad, por lo cual demostró que lo suyo es la media distancia, quedando como una buena opción al igual que Un Infierno que mejoró mucho su desplazamiento en ocasión de la Polla donde llegó a pelear mano a mano contra Winston para recién resignar posiciones en el final.

Se viene un carrerón…Hagan juego, señores.

Candidatos para hoy

1ra.) 6 – 4 – 5

2da.) 5 – 1 – 8

3ra.) 6 – 1 - 3

4ta.) 4 – 1 – 5

5ta.) 5 – 1 - 4

6ta.) 8 – 4 – 5

7ma.) 3 – 2 – 7

8va.) 11 – 9 – 6

9na.) 1 – 3 - 6

10a.) 9 – 7 – 1

11a.) 3 – 5 – 1 - 13

12a.) (7 – 7 A) – 2 - 4

13a.) 2 – 9 – 11 - 13