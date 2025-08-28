Doblete de Messi, triunfo de Inter Miami y ahora a pensar en la Selección

El Chase Stadium de Fort Lauderdale fue testigo de otra noche especial. Inter Miami venció 3-1 a Orlando City en el clásico del sol y se metió en la final de la Leagues Cup. El gran protagonista fue Lionel Messi, autor de dos goles que desataron la euforia en las tribunas y confirmaron que su regreso tras la molestia muscular está completo. Rodrigo De Paul, en tanto, también sumó minutos en un partido clave para seguir recuperando rodaje antes de la fecha FIFA.

El duelo había empezado cuesta arriba para las Garzas. Marco Pasalic abrió el marcador para Orlando en el cierre del primer tiempo, reviviendo fantasmas de la dura goleada 4-1 sufrida hace apenas 17 días. Sin embargo, en el complemento apareció la jerarquía. Primero, un penal sobre Tadeo Allende permitió que Messi igualara con un remate cruzado que venció la resistencia de Pedro Gallese. A los 43 minutos, una pared con Jordi Alba lo dejó mano a mano y definió con categoría para el 2-1. Ya en tiempo de descuento, Telasco Segovia sentenció el resultado tras asistencia de Luis Suárez.

El equipo de Javier Mascherano mostró carácter, aprovechó la superioridad numérica tras la expulsión de David Brekalo y se metió en la gran final del certamen. Allí esperará rival entre LA Galaxy y Seattle Sounders, en busca de otro título internacional para consolidar el proyecto.

Ahora, la mirada se posa en lo que viene: Lionel Messi y Rodrigo De Paul viajarán a Buenos Aires para sumarse a la Selección Argentina. La Scaloneta de Lionel Scaloni enfrentará este jueves 4 de septiembre a Venezuela en el Monumental, con entradas agotadas y la expectativa de lo que podría ser el último partido oficial de Messi en el país. Argentina lidera las Eliminatorias con comodidad, ya clasificada al Mundial 2026 y lista para regalarle otra fiesta a su gente.

En Miami celebran por Messi, en Argentina lo esperan con ansias. La doble función del capitán argentino sigue dando que hablar: brilla en Estados Unidos y se prepara para otra noche mágica con la celeste y blanca.