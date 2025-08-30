Estudiantes llegó a Santiago del Estero en busca de sostener la cima

Estudiantes de La Plata ya puso rumbo al norte y desde este viernes está instalado en Santiago del Estero, donde hoy enfrentará a Central Córdoba en el Estadio Madre de Ciudades por la séptima fecha del Torneo Clausura. Con la ilusión intacta en la doble competencia, el Pincha llega como puntero de la Zona A y buscará seguir en lo más alto.

La delegación albirroja partió desde Ezeiza pasado el mediodía y arribó al Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés para luego trasladarse al hotel y ultimar detalles de cara al partido. El cuerpo técnico de Eduardo Domínguez adelantó el viaje con el objetivo de que el plantel se adapte al clima caluroso y pesado que se espera, con temperaturas cercanas a los 30 grados a la hora del encuentro.

El DT citó a 25 futbolistas para la excursión a Santiago, aunque dos quedarán fuera del banco. La baja más sensible sigue siendo la de Eric Meza, quien continúa en recuperación de la lesión muscular en el bíceps femoral. Tampoco estarán Leonardo Suárez, con una sinovitis en la rodilla, ni Fabricio Pérez, lesionado en el pie. En contrapartida, Gabriel Neves volvió a aparecer en la lista y podría sumar minutos después de casi dos meses.

En cuanto al equipo, la idea del Barba es poner lo mejor que tiene a disposición.

El Madre de Ciudades es un terreno que le trae buenos recuerdos a Estudiantes: en cinco presentaciones allí nunca perdió, con tres victorias y dos empates (uno ganado por penales). Además, fue en esa cancha donde levantó dos títulos en 2024, la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones, lo que refuerza la confianza de cara al compromiso de este sábado.

Central Córdoba, por su parte, llega con la obligación de sumar para engrosar el promedio. El Ferroviario intentará hacerse fuerte en casa y aprovechar el desgaste físico del Pincha, que viene de un semestre cargado de partidos entre torneo local y Copa Libertadores.

Estudiantes, ya instalado en suelo santiagueño, sabe que tiene una cita importante: sostener la cima, prolongar la racha positiva y mantener viva la ilusión de un año que lo encuentra dando pelea en todos los frentes.