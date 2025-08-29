Briatore puso en duda la continuidad de Colapinto en Alpine

En el marco del Gran Premio de Países Bajos (Zandvoort), Briatore realizó un mea culpa al admitir que la entrada de Colapinto al equipo fue acelerada y cargada de expectativas. Reconoció que hasta el momento no rindió como se esperaba y que tal vez no estaba preparado para la exigencia física y psicológica que implica competir en un monoplaza de F1 moderno.

El italiano enfatizó que el equipo subestimó “la parte humana” del piloto, especialmente tratándose de alguien joven que enfrenta la presión de medirse contra un compañero experimentado como Pierre Gasly. Añadió que Alpine puede realizar un nuevo cambio de piloto esta temporada, aunque descartó movimientos apresurados.

La frase resonó con fuerza en el ambiente de la Fórmula 1, generando debate sobre la gestión de talentos. Mientras tanto, Briatore enfrenta la difícil tarea de enderezar la temporada antes del cambio regulatorio de 2026, que podría redefinir el rumbo del equipo Alpine.