La fecha 7 del Clausura arranca con tres duelos claves

El Torneo Clausura de la Liga Profesional pone primera hoy con tres partidos que prometen emociones fuertes y que abrirán oficialmente la séptima jornada del certamen.

En Rosario, desde las 19, Newell’s recibirá a Barracas Central en el Coloso Marcelo Bielsa. La Lepra buscará reponerse ante su gente tras el duro golpe que significó la derrota en el clásico frente a Central, donde un golazo de tiro libre de Ángel Di María lo dejó con las manos vacías. Los dirigidos por Mauricio Larriera necesitan recuperar la confianza y volver a sumar para no perder terreno en la tabla.

A la misma hora, pero en el Sur del Gran Buenos Aires, Banfield enfrentará a Tigre en el Florencio Sola. El Taladro intentará seguir levantando cabeza después de su resonante triunfo sobre Estudiantes, mientras que el Matador llega con la obligación de conseguir puntos que lo saquen de los últimos lugares.

La jornada se cerrará a las 21.30 con un cruce atractivo en Córdoba: Instituto recibirá a Independiente en el estadio Monumental de Alta Córdoba. La Gloria viene de empatar en Santa Fe ante Unión y quiere hacerse fuerte de local, mientras que el Rojo, entonado por su clasificación internacional, buscará trasladar esa energía al torneo doméstico y sumar tres puntos vitales para seguir prendido en la pelea.

Con estos tres partidos, la séptima fecha comienza a rodar la pelota y abrirá paso a un fin de semana cargado de acción en el Clausura.