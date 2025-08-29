San Carlos y Cambaceres ajustan las tuercas para jugar este sábado

Se van tachando las horas para lo que serán las presentaciones de Villa San Carlos y Defensores de Cambaceres, con mucho en juego para ambos por los torneos de la B Metropolitana y la Primera C, respectivamente. No obstante, el más complicado es el equipo comandado por Agustín Costantini, que tiene que ganar o ganar para meterse en zona de Reducido.

El Rojo debe visitar a Lugano desde las 15.30 con el arbitraje de Ramiro Maglio, el hijo del histórico juez de Primera. Este duelo es por la jornada 24 del certamen y quedan tan solo tres fechas en la etapa regular, con los de Ensenada a siete puntos, por lo que tiene que ganar y esperar que Leandro Alem, Claypole y el Deportivo Español no sumen muchas unidades en estos compromisos restantes.

Por su parte, el Celeste de Berisso tiene que enfrentar ni más ni menos que al puntero Midland, del cual está a tres unidades, en esta jornada número 11 del Clausura. Pablo Miranda y sus colaboradores van a recuperar al capitán Alejo Lloyaiy y al delantero Emanuel Zagert, dos piezas claves para la formación titular.

Todavía resta bastante camino por delante para el Villero, que más allá de tener el objetivo de ser protagonista, la idea es seguir sumando puntos para el Reducido y también para sacar boleto a la edición 2026 de la Copa Argentina, algo clave para la institución que en este año cumplió su centenario.