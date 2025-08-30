Villa San Carlos recibe a Midland en una oportunidad clave

Llegó el día. Villa San Carlos tiene que enfrentar ni más ni menos que al puntero Midland, del cual está a tres unidades, en esta jornada número 11 del Clausura. Pablo Miranda y sus colaboradores van a recuperar al capitán Alejo Lloyaiy y al delantero Emanuel Zagert, dos piezas claves para la formación titular.

Julián Jerez será el árbitro de la historia que comenzará a las 15.30 en el estadio Gennacio Sálice de Berisso. Tomás Akimenco; Mauro Garraza, Alejo Lloyaiy, Franco Ojeda, Nicolás Benavidez; Ángel Acosta, Juan Ignacio Silva; Alejandro Lugones, Francisco Cairo, Matías Samaniego y Emanuel Zagert serán los 11 que pondrá en cancha el Pájaro.

Así las cosas el Villero buscará dar el golpe ante un rival de mucho peso, pero que viene de caer en su último partido.

Cambaceres va por el milagro

Cambaceres también tendrá la obligación de jugar este sábado, a las 15.30, visitando a Lugano en un choque clave por el certamen de la Primera C. Los de Agustín Costantini deben ganar esperando que varios equipos por encima de la tabla no sumen para poder seguir soñando con el ingreso al Reducido a tres fechas del final.

Con el arbitraje de Ramiro Maglio, el hijo del histórico juez de Primera, este duelo es por la jornada 24 del certamen, con los de Ensenada a siete puntos del último que ingresa a Reducido, por lo que tiene que ganar y esperar que Alem, Claypole y el Deportivo Español no sumen muchas unidades en estos compromisos restantes.

Los 11 no están definidos y el plantel convocado es el siguiente: Facundo Collazo, Blas Merino, Luciano Vargas, Adrián Alfonzo, Facundo Odello, Valentin Lombardi, Benjamín Duarte, Mariano Alderetes, Matías Domínguez, Benjamín González, Rodolfo Fernández, Esteban Coronel, Rodrigo Galván, Franco Romero, Nicolas De Benedetti, Lisandro Reyes Vitale, Alan Meschini, Mauricio Almirón, Matías Sosa y Tomas Baglieri.